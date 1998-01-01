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سلوفاكيا تقرر نقل سفارتها إلى القدس

الخميس 05 يوليو 2018 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلوفاكيا تقرر نقل سفارتها إلى القدس



القدس/سما/

قالت صَحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن دولة سلوفاكيا، قد قررت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن سلوفاكيا؛ وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، قررت نقل سفارتها إلى القدس، وفقًا لما التزم به رئيس البرلمان السلوفاكي، اندريه دانكو، أمام رئيس الدولة العبرية رؤوبين ريفلين، خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس مجلس النواب التشيكي ميلان شتاخ، وسفيرا إسرائيلي في البلدين.

ونوهت إلى أن المسؤول السلوفاكي "لم يحدد متى سيتم نقل السفارة".

واعتبر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، الإعلان السلوفاكي بمثابة "إنجاز سياسي ضخم"، مشيرًا الى أن الوفد السلوفاكي موجود في "إسرائيل" منذ أقل من يومين، وقد فهم أعضاؤه بالفعل أهمية التمثيل السلوفاكي في عاصمتنا القدس.

وفي 14 أيار/ مايو الماضي، افتتحت واشنطن سفارتها في القدس؛ بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال.

وبالتزامن مع افتتاح السفارة، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، خرجوا للتعبير عن احتجاجهم على نقل السفارة؛ ما أدى إلى استشهاد 62 فلسطينياً وجرح أكثر من 3188 آخرين.

وقوبل إعلان ترمب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

واختارت واشنطن الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير "إسرائيل" لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.

#سلوفاكيا #القدس

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