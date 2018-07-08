ادعيس يعلن رسوم الحج لحجاج غزة

غزة/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية يوسف ادعيس، أن رسوم الحج لهذا العام 1439هــ 2018م لحجاج بيت الله الحرام في قطاع غزة (المحافظات الجنوبية ) تبلغ ( 2435 )دينار أردني.

ودعا جميع الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين الدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1435) دينار أردني مباشرة عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، وذلك ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 8/7/2018م وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 12/7/2018م ، وشدد أنه لن تقبل أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

كما دعا وزير الأوقاف الحجاج إلى دفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنك الإسلامي الفلسطيني دون وساطة الشركات ، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات .

وأكد الشيخ ادعيس على أن الوزارة سعت هذا العام على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج من خلال توفير سكن مميز وقريب من الحرم ، وهي عبارة عن فنادق حديثة ومواقع مميزة، كما استطاعت الوزارة توفير حافلات حديثة لنقل الحجاج من أماكن سكنهم إلى الحرم لأداء الصلوات وبالعكس، كما عملت الوزارة على إيجاد موقف للحافلات لنقل الحجاج، لتسهيل تفويجهم إلى الحرم والعودة إلى السكن، كما وفرت الوزارة حافلات حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة وكذلك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة .

وبين أن تفاصيل رسوم الحج لهذا العام موزعة على النحو التالي:

بدل سكن في مكة المكرمة 505 دينار.

بدل سكن في المدينة المنورة 225 دينار.

عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة 118 دينار.

أجور النقل الداخلي 71 دينار.

معالجة الردين لنقل حجاج الجو من مكة المكرمة الى المشاعر 81 دينار.

تحسين النقل إلى المشاعر ومكة والمدينة 80 دينار.

النقل للصلوات (النقل من مقر السكن إلى الحرم والعودة في مكة المكرمة) 35 دينار.

خدمات اضافية (في مخيمي منى وعرفات -مكيفات ووجبة ومشروبات ساخنة وباردة + مقاعد) 180 دينار.

أجرة النقل الجوي لحجاج الجو على الخطوط الجوية الفلسطينية (رسوم تذكرة الطيران + شاملة جميع رسوم هيئة المعابر داخل المعبر المصري) 925 دينار.

أجور نقل من تجمعات الحجاج الى معبر رفح والعودة (تشمل 60 شيكل رسوم المعبر الفلسطيني) 20 دينار.

أتعاب وخدمات مكاتب وشركات الحج 80 دينار.

بدل خدمات وزارة الأوقاف 80 دينار.

طوارئ 15 دينار.

فرشة منى وعرفات 5 دينانير.

عقد الإعاشة 10 دنانير.

ملابس احرام 5 دنانير.