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الاعلان عن تسعيرة الحج للمحافظات الجنوبية

الخميس 05 يوليو 2018 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن تسعيرة الحج للمحافظات الجنوبية



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، أن تسعيرة الحج لحجاج بيت الله الحرام في المحافظات الجنوبية تبلغ 2435 دينار أردني.ودعت الوزارة جميع الحجاج المقبولين هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم وحتى نهاية عمل يوم الخميس.
واكدت أنه لن يتم قبول أية إيداعات بعد هذا التاريخ، مطالبة بدفع الرسوم مباشرة إلى البنك دون وساطة الشركات، وتسليم قسيمة الإيداع للشركة، وأنها غير مسؤولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.وأوضحت الوزارة أنها بذلت جهودًا كبيرة لتخفيض التسعيرة للتخفيف عن ابناء الشعب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.وبينت أن تفاصيل الرسوم لهذا العام هي، بدل سكن في مكة المكرمة 505 دينار، بدل سكن في المدينة المنورة 225 دينار، عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة 118 دينار، أجور النقل الداخلي 71 دينار،معالجة الردين لنقل حجاج الجو من مكة المكرمة الى المشاعر 81 دينار، تحسين النقل المشاعر مكة المدينة 80 دينار، النقل للصلوات (النقل من مقر السكن إلى الحرم والعودة في مكة المكرمة) 35 دينار، خدمات اضافية (في مخيمي منى وعرفات -مكيفات ووجبة ومشروبات ساخنة وباردة مقاعد) 180 دينار، أجرة النقل الجوي لحجاج الجو على الخطوط الجوية الفلسطينية (رسوم تذكرة الطيران شاملة جميع رسوم هيئة المعابر داخل المعبر المصري) 925 دينار، أجور نقل من تجمعات الحجاج الى معبر رفح والعودة (تشمل 60 شيكل رسوم المعبر الفلسطيني) 20 دينار، أتعاب وخدمات مكاتب وشركات الحج 80 دينار، بدل خدمات وزارة الأوقاف 80 دينار، طوارئ 15 دينار، فرشة منى وعرفات 5 دينار، عقد الإعاشة 10 دنيار، ملابس احرام 5 دينار.
 

#حجغزة #محافظات جنوبية

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