بلدية النصيرات تطالب المواطنين بمراجعتها قبل شراء أراضي

غزة / سما/

طالبت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، المواطنين الراغبين في شراء أراضٍ داخل نفوذ البلدية، بضرورة الحصول على كتاب خطي من البلدية قبل عملية الشراء.

وأوضحت أن هذا الإجراء يضمن حقوق المواطنين الراغبين بالشراء، لضمان أن تكون الأرض مفرزة حسب الأصول ولا يوجد بها أي شوارع، وتجنبا لمخالفة الشروط التنظيمية والمخططات الهيكلية والتفصيلية ومخططات الشوارع والمرافق في المنطقة.

وذكرت أنه في حال قيام أي مواطن بشراء قطعة أرض دون الحصول على كتاب خطي من البلدية بخصوصها، وتبين لاحقا أن الأرض بها مخططات شوارع أو مرافق، فلن يتم النظر لأي طلبات تعويض للمواطنين.

وأكدت على أن المواطن يتحمل كامل الخسائر التي لحقت به جراء هذا الشراء بدون الحصول على كتاب من البلدية.