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الإعلام: الاعتداء على الصحافيين في "الخان الأحمر" لن يحجب الحقيقة

الخميس 05 يوليو 2018 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ترى وزارة الإعلام في استهداف جيش الاحتلال للصحافيين في الخان الأحمر، استمرارًا لسياسة ملاحقة الحقيقة، والتغطية على جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، التي تنفذها بحق أبناء شعبنا في محيط القدس المحتلة وسائر المحافظات.

وتؤكد أن الاعتداء الوحشي على عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين محمد اللحام، ومصادرة سيارة وكالة الأنباء والمعلومات "وفا"، وتحرير مخالفات مرورية للإعلاميين المتواجدين في الخان الأحمر، يعد دليلًا على استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية، ويثبت أن سعيها لتشريع ما يسمى  "قانون منع التصوير" يأتي لإخفاء جرائمها، ولحجب رسالة الحرية والخلاص التي يسعى إليها شعبنا.

وتكرر الوزارة دعوة مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره (2222)، الصادر قبل  أكثر من ثلاث سنوات، والقاضي بحماية الصحافيين، وضمان منع إفلات المعتدين عليهم من المحاسبة.

وتحث الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، وسائر النقابات الصحافية والمؤسسات الإعلامية على التدخل لحماية الصحافيين، وإطلاق سراح الأسرى منهم.

وتجدد الوزارة التأكيد على أن الممارسات الوحشية في الخان الأحمر، التي طالت الإعلاميين والقناصل والمتضامنين والمواطنين والشخصيات الرسمية، لن تحجب الحقيقة، وستنقل الشواهد  الحيّة على التطهير العرقي إلى كل بقعة في العالم.

#وزارة الإعلام #الخان الأحمر

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