الرياض : غرق طالبين سعوديين حاولا إنقاذ طفلين في الولايات المتحدة

ماساتشوتس /وكالات/

في مأساة مروعة شهدتها ولاية ماساتشوتس الأمريكية، لقي مبتعثان سعوديان مصرعهما غرقا خلال محاولتهما البطولية إنقاذ طفلين في نهر شيكوبي ويلبرهام.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الطفلين جرفتهما تيارات مائية قوية أثناء سباحتهما في النهر يوم الجمعة الماضي، وحاولت مجموعة من الأشخاص الموجودين في الموقع، بينهم المبتعثان السعوديان، إنقاذ الطفلين، لكن التيارات المائية كانت أقوى من محاولتهما، وجرفتهما بعيدا عن أعين الناس وسط صرخات الحاضرين وبكائهم.

وهرعت السلطات الأمنية إلى موقع الحادث في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبحثت شرطة ويلبرهام وفريق الغوص التابع لشرطة الولاية والمروحيات في النهر لعدة ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانتشلت جثة أحد المبتعثين في تلك الليلة، بينما انتشلت الجثة الثانية صباح الاثنين، بالقرب من شارع كوتيدج وسط حالة من الحزن الشديد الذي عم الولاية عقب الحادث الأليم.

وقال المتحدث باسم مكتب محامي مقاطعة هامبدن أنثوني قولوني، إن الشرطة تلقت يوم الجمعة نداء استغاثة لمجموعة من السباحين بالقرب من منطقة Red Bridge Road، في حين أفاد شهود عيان بأن طفلين واجها صعوبة في السباحة بسبب التيارات المائية القوية، وحاول العديد من الموجودين إنقاذهما، ولكن اثنين من المنقذين جرفتهما التيارات بعيدا عن أعين الناس.

وذكرت السلطات أن المتوفيين هما المبتعث السعودي ذيب اليامي البالغ من العمر 27 عاما، ويدرس في جامعة "هارتفورد" في السنة الرابعة في تخصص الهندسة، بينما الغريق الثاني هو جاسر الراكة (25 عاما)، ابن عم ذيب اليامي، وقد انتقل إلى جامعة "نيوانجلاند" الغربية الخريف الماضي لدراسة الهندسة المدنية.

وفي حديث لصحيفة "سبق" السعودية، قال شبّاب اليامي، شقيق ذيب اليامي: "أخي ذيب وابن عمي جاسر مبتعثان لدراسة الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانا على وجه التخرج الشهر المقبل، ويوم الجمعة الماضي خرجا للتنزه، وفي لحظة صمت شاهدا سيدة تحاول إنقاذ طفليها بعد سقوطهما في النهر، وتستغيث، وبلا تردد هرول أخي وابن عمي لإنقاذ الطفلين وقفزا في النهر".

وأضاف: "أحد الطفلين نجا من الغرق في نفس الوقت، والآخر مكث في المستشفى يومين وخرج معافىً، وأثناء محاولة المبتعثين الخروج من النهر جرفتهما التيارات المائية والسيول الشديدة بعيداً عن الموقع، وسط استغاثة وصراخ الحضور، فتدخلت الجهات المعنية للبحث عنهما، فوُجد أحدهما السبت الماضي، والآخر يوم الاثنين وقد توفيا غرقا".