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سليماني: مستعدون لعرقلة صادرات النفط في منطقة الشرق الأوسط

الخميس 05 يوليو 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سليماني: مستعدون لعرقلة صادرات النفط في منطقة الشرق الأوسط



طهران /وكالات /

أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بتهديد الرئيس حسن روحاني، بعرقلة صادرات النفط في المنطقة، حال منع مبيعات النفط الإيرانية، وقال له "أقبّل يديك على هذا".

وبعث الجنرال سليماني، اليوم الأربعاء، للرئيس روحاني رسالة قال فيها: "ما نقلته وسائل الإعلام من تصريحاتك بأنه في حال منع إيران من تصدير النفط، فليس هناك ضمان لتصدير النفط من المنطقة برمتها، وحديثك عن موقف إيران تجاه الكيان الصهيوني، يبعث على الفخر والاعتزاز".

وكان  روحاني المحسوب على الإصلاحيين الأقل تشددا، قد هدد خلال استقباله الجالية الإيرانية المقيمة في سويسرا بمنع عبور شحنات النفط من الدول المجاورة، في حال مضت واشنطن قدما في خططها لإجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

وقال روحاني: "الأمريكيون يزعمون أنهم يسعون إلي وقف تصدير النفط الإيراني بشكل كامل.. هؤلاء لا يفهمون ما يقولون فهذا الكلام لا معني له وفي حال لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فإن تصدير النفط سيتوقف في المنطقة كلها ولو أردتم فعل ذلك فجربوا الأمر وستتلقون النتيجة".

وأكد الجنرال سليماني أن الحرس الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، حال قيام أمريكا بعرقلة صادرات النفط الإيرانية.

وقال قائد فيلق القدس: "هذا هو الدكتور روحاني الذي نعرفه" بعد تصريحاته الأخيرة حول النفط الإيراني".

وتابع سليماني المعروف بتشدده: " أقبل يديك (روحاني) على تلك التصريحات الحكيمة التي جاءت في وقتها، وأنا في خدمتك لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية".

وكالة: إرنا

#ايران #سليماني #نفط #الخليج

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