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الاحتلال يستولي على 4 مركبات إحداها لوكالة "وفا" في الخان الأحمر

الخميس 05 يوليو 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أربع مركبات إحداها تتبع لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بالقرب من قرية الخان الأحمر المهدد بالهدم والترحيل، وحررت مخالفات بمبالغ باهظة بحق مركبات أخرى، بدعوى وقوفها في منطقة عسكرية مغلقة.

وأفاد مراسل "وفا" بأن شرطة الاحتلال قامت بنقل المركبات إلى مركز شرطة "بنيامين"، القريب من مدينة رام الله، موضحا أن قوة عسكرية كبيرة مؤلفة من الجيش والشرطة وحرس الحدود، فرضوا طوقا أمنيا على قرية الخان الأحمر، وأعلنوها منطقة عسكرية مغلقة.

كما حررت شرطة الاحتلال مخالفات بحق سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، التي كانت تحاول الوصول إلى الخان الأحمر لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى ان الشرطة حررت مخالفات أيضا بحق المواطنين المشاة الذين حاولوا عبور الشارع الرئيسي للوصول إلى القرية.

وفي السياق، أدانت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين، خلال تغطيتهم لاقتحام قرية الخان الأحمر، شرق القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الزميل محمد اللحام.

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