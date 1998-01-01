ابو هولي يبحث مع االواء منصور آلية جديدة لإصدار جوازات غزة

رام الله /سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي مع وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني اللواء محمد منصور صباح اليوم الية العمل لتسهيل انجاز المعاملات الداخلية بما فيها جوازات السفر لأبناء شعبنا الفلسطيني وبخاصة اهلنا في قطاع غزة

وحضر الاجتماع الذي جمع المسؤولان في مقر وزارة الداخلية والامن الوطني في مدينة رام الله مدير عام الجوازات والجنسية سلطي ريموني ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة احمد حنون ، وجاد سلمان مدير دائرة المتابعة والمعلومات وهاني رشدي من دائرة شؤون اللاجئين .

واكد د. ابو هولي على انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الية عمل جديدة لإصدار جوازات السفر بشكل عام ولأهلنا في قطاع عزة بشكل خاص لصمان سرعة انجازها علاوة على تسهيل معاملات اهلنا اللاجئين الذين نزحوا من سوريا و اليمن وليبيا جراء ما تشهده تلك البلدان من اوضاع داخلية متأزمة لضمان حرية تحركهم وسفرهم دون معيقات .

ومن جهته اشار وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني اللواء محمد منصور الى وجود تعليمات من سيادة الرئيس ابو مازن لوزير الداخلية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بتسهيل كافة معاملات الفلسطينيين وبخاصة اهلنا في قطاع غزة فيما يتعلق بتسهيل اصدار جوازات السفر مؤكدا على ان الوطن واحد وموحد وأن قطاع غزة جزء أصيل من الوطن، يحكمه نظام سياسي واحد وسلطة شرعية واحدة بقيادة الرئيس ابو مازن .