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الرئاسة تنفي ما يروجه الاعلام الاسرائيلي حول نقل الرئيس للمشفى برام الله

الخميس 05 يوليو 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تنفي ما يروجه الاعلام الاسرائيلي حول نقل الرئيس للمشفى برام الله



رام الله / سما /

نفت الرئاسة الفلسطينية ما يروجه الاعلام الاسرائيلي حول نقل الرئيس عباس الى المستشفى بصورة عاجلة .

وكانت مصادر كشفت i24News الاسرائيلية ، اليوم الخميس، انه تم نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا الى المستشفى في مدينة رام الله.

في سياق متصل نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لم تسمه قوله إن الرئيس عباس "دخل المستشفى الاستشاري في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة لإجراء فحوصات روتينية، وغادره بعد انتهائها وتبين أن صحته جيدة".

 
وأضاف أن الفحوصات للرئيس (82 عاما) كانت "بهدف متابعة الحالة الصحية للرئيس، بعد الالتهاب الرئوي الحاد الذي أصابه، مؤخرا وألزمه المكوث في المشفى لمدة أسبوع".

ودخل عباس (83 عاما) المستشفى مؤخرا بعدما عانى من ارتفاع في درجات الحرارة، قال الاطباء حينها ان سببها" عملية صغيرة اجراها في الاذن قبل ذلك الحين بأيام.

#الرئيس عباس #مستشفى

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