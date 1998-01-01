والدة أورون شاؤول تناشد السنوار : أعد إليّ ابني

القدس المحتلة / سما /

خاطبت والدة الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول، الذي أعلنت كتائب القسام عن أسره خلال حرب غزة عام 2014، قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار بإعادة ابنها.

وقالت زهافا شاؤول في تصريحات لها نقلها موقع "واللا" العبري، موجهة خطابها للسنوار: "ابني أورون بين يديك وليس لدي أي معلومات عن مصيره، لا من جانبك ولا من جانب الحكومة الإسرائيلية، أنا لا أريد أن تمر أي أم فلسطينية أو إسرائيلية بما مررت به منذ ذلك اليوم المشين الصعب، لجأت إلى حكومة إسرائيل وأتوجه إليك بطلب مماثل أعيد لي أورون".

وتطلق عوائل الجنديين شاؤول وهدار غولدن في الأيام الأخيرة حملات إعلامية، وتنسق نشاطات داخل المجتمع الإسرائيلي بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك في هذا الملف.