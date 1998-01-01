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"بكدار" يوقع اتفاقا لبناء وتشطيب مبنى البحث العلمي في جامعة الاستقلال

الخميس 05 يوليو 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية، اليوم الخميس، اتفاقا مع شركة "اليمك" للتعهدات والاستثمار، لتنفيذ مشروع بناء وتشطيب مبنى البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا.

وقال اشتية في بيان صدر عن بكدار، إن المشروع بقيمة 870 ألف دولار وبتمويل من صندوق المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا"، عبر البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف ان هذا الاتفاق يأتي ضمن مشروع "تنمية ودعم الجامعات الفلسطينية" الذي يرمي إلى دعم 5 جامعات فلسطينية، من خلال إنشاء وتشطيب مبان جديدة أو توسعة مبان قائمة بقيمة 5 ملايين دولار.

وأكد اشتية أهمية تطوير البنية التحتية للجامعات الفلسطينية لتعزيز قدراتها على استيعاب العدد المتزايد من الطلبة، وخلق بيئة جيدة للعملية الأكاديمية في فلسطين، مشيرا إلى أن بكدار من خلال مشاريعه الممولة من البنك الإسلامي للتنمية يسعى لدعم الجامعات وضمان استدامتها لما لها من دور مباشر بتعزيز عملية التنمية.

#بكدار #جامعة الاستقلال

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