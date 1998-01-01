"الى النصر هيّا" أحدث أعمال جوليا بطرس حول مواجهات الشعب الفلسطيني

وكالات / سما /

يترقّب عشّاق ومحبّو النجمة جوليا بطرس إحياء حفليها الضخمين الاستثنائيين ضمن مهرجانات صور والجنوب في قلعة الشقيف الأثرية في 21 و22 الشهر الجاري، حيث ستلتقي جمهورها ومحبّيها من لبنان والعالم العربي لتقّدم لهم مجموعة من أجمل أغنياتها التي ينتظرها الجمهور، والتي أصدرت منها اثنين بانتظار الإفراج عن البقية التي ستقدّمها في حفليها المرتقبين، والتي ستضّمها لاحقاً إلى البومها الغنائي الجديد.



في هذا الوقت، كشف شقيقها الملحّن زياد بطرس عن أحدث أعمالها وهي أغنية بعنوان «إلى النصر هيا» حيث نشر عبر حسابه الخاص على «تويتر» مقطع فيديو للأغنية مرفقة بلقطات من فلسطين ولبنان والعراق أثناء مواجهات الشعب الفلسطيني مع القوات الإسرائيلية في فلسطين والمعارك مع المجموعات المسلّحة في لبنان والعراق.



وأعلن أنّ الأغنية ستبثّ قريباً على شاشة «الميادين» وهي من كلمات نبيل أبو عبدو، ألحان زياد بطرس، توزيع مارتن روزنغارتن، وميكساج موريس طويلة.



وكانت جوليا قد أصدرت في وقت سابق وعلى التوالي اغنيتين جديدتين الأولى بعنوان «ما بدّي» وهي من كلمات نبيل أبو عبدو وتوزيع داني حلو، تلتها بعد أسبوع أغنية «بكرا شي نهار» وهي رومانسية من كلمات فادي الراعي وتوزيع داني حلو، والكلّ في انتظار أغنيتها التي كشف شقيقها النقاب عنها وهي «الى النصر هيا».



وعلم أنّ الأغاني التي ستصدرها لاحقاً ستكون بعنوان «عا سلامتو» و«جاي توّدعني»، وهما من ألحان زياد بطرس وكلمات فادي الراعي ونبيل أبو عبدو والتوزيع لداني حلو.