اتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

الخليل / سما /

اتلفت الضابطة الجمركية ومديريات الصحة والاقتصاد الوطني والزراعة اليوم الخميس 5/7/2018 في محافظة الخليل 500 كغم عجوة تمر مجهولة المصدر ولا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية ولا يوجد عليها تواريخ انتاج وانتهاء.