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اتلاف 500 كغم عجوة تمر غير صالحة للاستهلاك في الخليل

الخميس 05 يوليو 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اتلفت الضابطة الجمركية ومديريات الصحة والاقتصاد الوطني والزراعة اليوم الخميس 5/7/2018 في محافظة الخليل 500 كغم عجوة تمر مجهولة المصدر ولا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية ولا يوجد عليها تواريخ انتاج وانتهاء.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال القيام باعمال الدورية الاعتيادية بالمحافظة داخل مركبة خاصة تحمل لوحة تسجيل صفراء، وبالمعاينة والفحص من قبل جهات الاختصاص تبين انها لا تحمل اي اوراق رسمية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

#اتلاف #عجوة

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