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امرأة ظنت أنها حامل بتوأمين تُصدم بحقيقة مرة!

الخميس 05 يوليو 2018 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة ظنت أنها حامل بتوأمين تُصدم بحقيقة مرة!



وكالات / سما /

صدق من قال: «إن الحقيقة لا تكون كما تظهر عليه، بل إن ما خفي أعظم»؛ فقد أُصيبت امرأة تبلغ من العمر «39 عامًا» من ماغويندانا بالفلبين بورم عملاق في عنق الرحم امتد لبطنها بصورة فريدة من نوعها، فجعلها تبدو كالسيدات الحوامل، واعتقد كل المحيطين بها من جيرانها وأفراد عائلتها وأصدقائها حتى هي نفسها بأنها حامل بتوأمين.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أُصيبت الأم الفلبينية بصدمة شديدة موجعة للغاية بعدما اكتشفت أنها تعاني من ورم سرطاني ضخم جدًّا في عنق الرحم! وتطور إلى انتفاخ كبير في بطنها، كما اغتال حلم عمرها بإنجاب أطفال للأبد.

وقالت السيدة فيليبي لوسائل الإعلام المحلية: أتمنى لو كنت حاملاً؛ فهذا سيكون سببًا للاحتفال، لكنني كنت أعاني من هذا المرض لفترة طويلة، وغير قادرة على تحمل مبلغ 2000 دولار تكلفة إزالة الورم الذي أصابني فجأة.

#امرأة #حامل

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