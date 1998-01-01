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ناسا تنشر صورة مذهلة للألعاب النارية "السماوية"

الخميس 05 يوليو 2018 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا تنشر صورة مذهلة للألعاب النارية "السماوية"



وكالات / سما /

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة جديدة مذهلة لـ"عرض الألعاب النارية السماوية"، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وترصد الصورة جزء من "السديم"، وهو عبارة عن أجرام سماوية ذات مظهر رائع يتم رؤيتها في الفترات الليلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذا "السديم" يقع على بعد 22 ألف سنة ضوئية من كوكبة القاعدة المعروفة بـ"كارينا".

ويأتي اسم كوكبة القاعدة من "قاعدة السفينة" حيث يوحي شكل النجوم فيها بشكل قاعدة سفينة. وتحتوي "كارينا" على كتلة مركزية ضخمة من النجوم المضيئة تسمى (NGC 3603).

وكتبت "ناسا" في تعليقها على الصورة "مثل الألعاب النارية التي يتم إطلاقها كل سنة في الرابع من يوليو، تم رصد هذه الصورة التي تظهر مجموعة من النجوم البراقة الشابة مشكّلة انفجارا جويا قويا".

#ناسا #الألعاب النارية

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