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غزة: الإعدام لمدان بقتل المواطن محمود أبو سيدو

الخميس 05 يوليو 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الإعدام لمدان بقتل المواطن محمود أبو سيدو



غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية غزة، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان(ي/ب) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور محمود فرحان أبو سيدو، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن عدة تهم أهمها القتل قصداً، ودخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافاً لمواد القانون.

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.

يذكر أن المواطن أبو سيدو قتل بتاريخ 20/07/2016 فجرا، حيث وجدت جثته على مدخل بيته في حي الدرج شرق مدينة غزة.

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