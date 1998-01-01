جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: الولادة في الماء آمنة على الأم ومولودها

الخميس 05 يوليو 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: الولادة في الماء آمنة على الأم ومولودها



وكالات / سما /

خلصت دراسة عملية بريطانية حديثة إلى أن الغمر في الماء أثناء المخاض والولادة، آمن على الأم ومولودها عندما يتم في مستشفى.

وقامت الدكتورة إليزابيث آر. كلويت وزملاؤها في جامعة "ساوثامبتون" ببريطانيا بتقييم آثار الغمر بالماء خلال المخاض أو الولادة أو كليهما، استنادا إلى معلومات من 15 دراسة شاركت فيها 3663 امرأة.

وذكرت الدراسة التي نشرت في دورية "كوكرين داتابيز أوفسيستماتك ريفيوز"، أن الغمر في الماء ليس له تأثير دال على معدلات الولادة الطبيعية أو الجراحية.

وأضافت أن النساء اللاتي قضين المرحلة الأولى من المخاض في الماء كن أقل حاجة للتخدير مقارنة بغيرهن، وفق ما نقلت "رويترز".

ولم تتوفر معلومات كافية لتحديد تأثير الولادة في الماء على معدلات التهتك في الأنسجة أو كمية الدم التي تفقدها الأم خلال المخاض والولادة.

وما من دليل على أن الغمر في الماء زاد من أي تأثيرات سلبية على الأم أو طفلها بغض النظر عن المرحلة التي غمرت فيها الأم نفسها في الماء.

وما ينقص هذه المراجعة البحثية هو أن كل الدراسات أجريت على وحدات ولادة في مستشفيات ولم تشمل حالات الولادة التي تجرى على أيدي قابلات خارج المستشفى، كما لم تشر إلى ما إذا كانت هذه هي الولادة الأولى لمن أجريت عليهن، وكيف تم اختيار المشاركات في الدراسة.

ولذلك أوصى الباحثون بأن "هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث على الولادة في الماء واستخدامها خارج المستشفيات قبل تأكيد هذه التأثيرات. كما أن هناك أيضا حاجة لدراسة تجارب النساء والقابلات مع المخاض والولادة في الماء".

من جانبها أجرت الدكتورة ميجان كوبر وهي باحثة ومحاضرة للتمريض والتوليد في جامعة جنوب أستراليا في أديليد، مؤخرا مسحا سألت خلاله القابلات عن خبراتهن مع الولادة في الماء.

وقالت لـ"رويترز": "الغمر في الماء خلال المخاض والولادة خيار آمن لمن تقل لديهن احتمالات التعرض لمضاعفات، فهو وسيلة لتخفيف الألم وتهيئة جو بديل للولادة. إن تلك الطريقة مرتبطة بنتائج إيجابية تتخطى الشق البدني، فهي تمنح النساء تجربة ولادة أكثر إيجابية".

وأضافت: "توضح الأبحاث بشكل مستمر أنه لا توجد مخاطر إضافية على النساء أو المواليد لذلك علينا أن نعمل على إتاحة هذا الخيار لمن تفضله".

#دراسة #الأم #الماء #الولادة

أخبار ذات صلة

دراسة .. الولادة القيصرية تعرضك للإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة

دراسة: حليب الأم يختلف باختلاف جنس طفلها

دراسة: رعاية الأم لطفلها تنمي دماغه!

الولادة المبكرة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

لبن الأم ينقل الميكروبات النافعة للطفل

6 خرافات حول شرب الماء

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

الكشف عن تفاصيل جديدة لاختراق حماس هواتف الجنود الاسرائيليين

الاحتلال يقرر توسيع عمليات اعتقال متظاهري غزة

شجار وصراخ بين ليبرمان ورئيس الشاباك بسبب "لم شمل الفلسطينيين"

مغربية تقتل مغتصبها أمام المارة في الشارع العام –(فيديو)

استشهاد فتى متاثراً باصابته برصاص الاحتلال في غزة

منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف

ميلادينوف يصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن غزة و المصالحة

أورون شاؤول

والدة أورون شاؤول تناشد السنوار : أعد إليّ ابني

اسرى

للمرة الاولى.. الاتحاد الأوروبي يناقش منع وصول أمواله لعائلات الاسرى و الشهداء

اسرى لدى القسام

مصادر : ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

ارشيفية

﻿المخابرات المصرية تبدأ لقاءات مع مسؤولي الفصائل لبحث تطبيق بنود اتفاق المصالحة