والدة "غولدين" لنتنياهو: تعلموا التفاوض من أبو مازن!

القدس المحتلة / سما /

هاجمت والدة الضابط الأسير في غزة هدار غولدين، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبة بوضع عودة الجنود من غزة كشرط مسبق لأي اتفاق على قطاع غزة.

ودعت والدة هدار نتنياهو خلال مؤتمر عقد اليوم، للتعلم من رئيس السلطة الفلسطينية كيفية إجراء المفاوضات.

وزعمت قائلة : "خلال الأسبوع الماضي، نفهم أن أبو مازن وضع شرطا مسبقا للعناصر الدولية المشاركة في إيجاد حل إنساني لغزة وهو إسقاط نظام حماس. لكن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لا تضعان عودة الجنود كشرط مسبق".

وأضافت "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يفهمون ذلك بالفعل، لكن رئيس الوزراء صامت ولا يفعل شيئاً".