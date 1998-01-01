لجنة الرياضة والبيئة تختتم مهرجان الشهيدة رزان

خانيونس / سما /

برعاية رئيس لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية رئيس ملتقى الرواد المقدسي جمال عديلة وبالتعاون مع جمعية انقاذ المستقبل الشبابي نظم في في مدينة خانيونس كرنفال الشهيدة رزان النجار.

بدأ الكرنفال بانطلاق ماراثون رياضي من محاذاة بيت الشهيدة رزان وحتى مفترق خزاعة شرق خانيونس حيث المنصة الرئيسية بحضور والدة الشهيدة ونائب رئيس لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية الدكتور أحمد حلس ونائب رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية الدكتور اسعد مجدلاوي.

والقيت كلمات من قبل د. حلس والدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية ووالدة الشهيدة .

واشتمل المهرجان على نشاط زراعي تم خلاله زراعة مجموعة من الأشتال بالقرب من مكان استشهادها.

كما افتتح د. حلس مركزًا للتدريب يحمل اسم الشهيدة.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم الفائزين في الماراثون إضافة إلى تكريم عائلة الشهيدة ضمن حفل التأبين الذي شمله الكرنفال.