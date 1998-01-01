هاتف ذكي جديد مصنوع من الفلين!

وكالات / سما /

في خطوة صديقة للبيئة أماطت شركة تكنولوجيا برتغالية اللثام عن هاتف أندرويد ذكي بغلاف من مادة الفلين الطبيعية القابلة لإعادة الاستخدام والتي تتوافر في البلاد.

ويعتبر هاتف شركة (إكيموبيلي) من بين أول الهواتف التي تستخدم خامات من غير البلاستيك والمعدن والزجاج ويشكل تعزيزا لقطاع التكنولوجيا في البلاد الذي حقق تقدما في تطوير البرامج لكنه لم يحقق تقدما مماثلا فيما يخص تصنيع الأجهزة الإلكترونية.

وينتظر طرح نسخة مصنوعة في البرتغال من الهاتف هذا العام حين تنتهي الشركة من إنشاء مصنع لنقل أغلب عمليات الإنتاج من الصين.

وصرح تيتو كاردوزو الرئيس التنفيذي للشركة في المصنع الواقع في منطقة كوروشي الغنية بالفلين والتي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة لشبونة أن "إكيموبيلي تريد أن تضع البرتغال على الطريق إلى المستقبل والتكنولوجيا من خلال التأكيد على أنه منتج برتغالي". وأردف "نعتقد أن المنتج يقدم شيئا مختلفا.. شيء يمكن للناس أن ينتابهم شعور جيد بشأن استخدامه".

ويتم جمع مادة الفلين كل 9 سنوات دون إلحاق أضرار بشجرة البلوط التي تنتجه وهو قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بالكامل.

وتعد البرتغال أكبر منتج في العالم للفلين. ويشكل الهاتف الجديد أحدث جهود لتنويع استخدام الفلين بخلاف استخدامه الأساسي في تصنيع أغطية زجاجات النبيذ.

وتغطي طبقة من الفلين ظهر الهاتف الجديد بما يوفر عازلا حراريا وخواصا مضادة للصدمات كما يحمي من إشعاعات البطارية.