جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماتويدي : مبابي سيخترق دفاعات منتخب أوروجواي

الخميس 05 يوليو 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماتويدي : مبابي سيخترق دفاعات منتخب أوروجواي



وكالات / سما /

أشاد بلايس ماتويدي متوسط ميدان منتخب فرنسا بزميله كيليان مبابي نجم خط هجوم الديوك، مشيرًا إلى أنه سيخترق دفاعات منتخب الأوروجواي الحصينة في لقاء دور ربع النهائي بكأس العالم 2018.

 

وسيلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الصعب منتخب الأوروجواي مساء غد الجمعة الموافق السادس من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2018المقامة حاليًا على الأراضي الروسية.

ويتألق كيليان مبابي صاحب الـ 19 عامًا فقط مع منتخب بلاده فرنسا في تلك البطولة، وكان السبب الرئيسي في تأهل الديوك لدور ربع النهائي في ثنائيته الرائعة في مرمى منتخب الأرجنتين بدور الـ16.

وتحدث بلايس ماتويدي حسب موقع “جول العالمي” عن كيليان مبابي قائلاً “رؤيته وهو يتدرب يومًا بعد يوم، يجعلني أؤكد بأن هذا الفتى قوي للغاية، ويهتم بالتفاصيل الصغيرة في كل شيء”.

وأضاف “من الصعب أن تراقبه، وبإمكانه التحرك بسرعة في الأماكن الضيقة بالملعب، وبإمكانه التحكم في نسق المباراة، مبابي لاعب مثير للاهتمام حقًا”.

وتابع “حتى لو كان منتخب الأوروجواي فريقًا صعبًا، ولا يترك ورائه أي ثغرة، فإن مبابي يستطيع اختراق دفاعات الأوروجواي، نحن نثق به”.

وسيلعب الفائز من هذه المباراة أمام الفائز من لقاء منتخبي البرازيل وبلجيكا في دور نصف النهائي.

#ماتويدي #مبابي

أخبار ذات صلة

أوروجواي تدك شباك منتخب الأردن بخماسية

مدرب منتخب أوروجواي يخشى عودة سواريز "العضاض"

مبابي

مبابي يخضع للفحص الطبي في معسكر منتخب بلاده

Blaise-Matuidi

اليوفي يملك فرصة للتعاقد مع ماتويدي

فوز منتخب فلسطين بجائزة أفضل منتخب وطني في آسيا لعام 2014

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب إنجلترا أمام منتخب بلجيكا

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

الكشف عن تفاصيل جديدة لاختراق حماس هواتف الجنود الاسرائيليين

الاحتلال يقرر توسيع عمليات اعتقال متظاهري غزة

شجار وصراخ بين ليبرمان ورئيس الشاباك بسبب "لم شمل الفلسطينيين"

مغربية تقتل مغتصبها أمام المارة في الشارع العام –(فيديو)

استشهاد فتى متاثراً باصابته برصاص الاحتلال في غزة

منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف

ميلادينوف يصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن غزة و المصالحة

أورون شاؤول

والدة أورون شاؤول تناشد السنوار : أعد إليّ ابني

اسرى

للمرة الاولى.. الاتحاد الأوروبي يناقش منع وصول أمواله لعائلات الاسرى و الشهداء

اسرى لدى القسام

مصادر : ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

ارشيفية

﻿المخابرات المصرية تبدأ لقاءات مع مسؤولي الفصائل لبحث تطبيق بنود اتفاق المصالحة