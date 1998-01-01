ماتويدي : مبابي سيخترق دفاعات منتخب أوروجواي

وكالات / سما /

أشاد بلايس ماتويدي متوسط ميدان منتخب فرنسا بزميله كيليان مبابي نجم خط هجوم الديوك، مشيرًا إلى أنه سيخترق دفاعات منتخب الأوروجواي الحصينة في لقاء دور ربع النهائي بكأس العالم 2018.

وسيلتقي منتخب فرنسا بمنافسه الصعب منتخب الأوروجواي مساء غد الجمعة الموافق السادس من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم 2018المقامة حاليًا على الأراضي الروسية.

ويتألق كيليان مبابي صاحب الـ 19 عامًا فقط مع منتخب بلاده فرنسا في تلك البطولة، وكان السبب الرئيسي في تأهل الديوك لدور ربع النهائي في ثنائيته الرائعة في مرمى منتخب الأرجنتين بدور الـ16.

وتحدث بلايس ماتويدي حسب موقع “جول العالمي” عن كيليان مبابي قائلاً “رؤيته وهو يتدرب يومًا بعد يوم، يجعلني أؤكد بأن هذا الفتى قوي للغاية، ويهتم بالتفاصيل الصغيرة في كل شيء”.

وأضاف “من الصعب أن تراقبه، وبإمكانه التحرك بسرعة في الأماكن الضيقة بالملعب، وبإمكانه التحكم في نسق المباراة، مبابي لاعب مثير للاهتمام حقًا”.

وتابع “حتى لو كان منتخب الأوروجواي فريقًا صعبًا، ولا يترك ورائه أي ثغرة، فإن مبابي يستطيع اختراق دفاعات الأوروجواي، نحن نثق به”.

وسيلعب الفائز من هذه المباراة أمام الفائز من لقاء منتخبي البرازيل وبلجيكا في دور نصف النهائي.