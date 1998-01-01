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كومباني يكشف الطريقة الوحيدة لاقصاء منتخب البرازيل من المونديال

الخميس 05 يوليو 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كومباني يكشف الطريقة الوحيدة لاقصاء منتخب البرازيل من المونديال



وكالات / سما /

كشف فينسنت كومباني قائد منتخب بلجيكا عن الطريقة الوحيدة للفوز على منتخب البرازيل في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين بكأس العالم 2018.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة أصعب لقاءاته حين سيلاقي منتخب البرازيل يوم الجمعة المقبل الموافق السادس من شهر يوليو الجاري، ضمن دور ربع نهائي كأس العالم 2018المقام حاليًا على الأراضي الروسية.

ويعتبر البعض أن هذه المواجهة بمثابة النهائي المبكر، نظرًا للأداء المميز الذي قدّمه منتخب بلجيكا، والبرازيل طوال المونديال.

البرازيل مرشحة بقوة للفوز بهذه المباراة، وبلقب المونديال بشكلٍ عام، ولكن كومباني نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي له رأي آخر.

وتحدث كومباني للصحفيين حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “منتخب البرازيل هو أقوى فريق في هذه البطولة على المستوى الفردي”.

 

وأضاف “هذه تعتبر مشكلة كبيرة، ولكن في نفس الوقت لن تؤثر على فرصنا في الفوز بهذه المباراة، بالتأكيد منتخب البرازيل صعب المنال، ودفاعاته قوية، وهجومه قوي للغاية، ولكننا لدينا مفتاح لكل مشكلة”.

وتابع “إذا سيحسم اللقاء بشكل فردي، فبالتأكيد سنخسر أمام البرازيل، ولكن لو لعبنا كفريق واحد، وبشكل جماعي، وقاتلنا معًا، فسنفوز على البرازيل، وهذا ما يهمني”.

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا قد تأهل لدور ربع النهائي بعد اجتيازه عقبة منتخب اليابان في دور الستة عشر، بعد أن عاد بنتيجة المباراة من 2/0 للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللحظات الأخيرة.

#كومباني #البرازيل

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