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ويليان لا يعطي اهمية لبرشلونة

الخميس 05 يوليو 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويليان لا يعطي اهمية لبرشلونة



وكالات / سما /

صرح لاعب نادي تشيلسي والمنتخب البرازيلي ويليان، أنه لا يعطى اهتمام إطلاقاً للاخبار التي تربطه بالانتقال لنادي برشلونة الإسباني مؤكداً أن تركيزه ينصب على لقاء ربع نهائيكأس العالم ضد بلجيكا .

 

المنتخب البرازيلي كان قد ازاح المكسيك في دور ال 16 من كأس العالم ليضمن التواجد في ربع نهائي المسابقة بفضل اهداف نيمار وفيرمينيو، المنتخب البلجيكي احرز انتصار بشق الانفس على الساموراي الياباني في نفس الدور .

هازارد ورفاقه تمكنوا من قلب النتيجة بعد تأخرهم بهدفين في الشوط الثاني إلى انتصار بثلاثية ليضربوا موعد مع البرازيل في ربع النهائي .

ويليان الذي يسعى للمشاركة الأساسية الخامسة له مع السليساو في كأس العالم، ىارتبط اسمه بشدة بالانتقال لصفوف برشلونة في الوقت الراهن، إلى جانب كونه هدف لمدربه السابق في تشيلسي والحالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو .

وبسؤاله عن مزاملة اصدقائه كوتينيو وباولينيو في برشلونة تحدث صاحب ال 29 عام قائلاً : ” في الحقيقة هم لاعبين رائعيين وبالإضافة لذلك هما اصدقاء جيدين” .

وأضاف قائلاً : ” هناك تكهنات كثيرة، هناك العديد من الاخبار على الانترنت لكن الوقت غير مناسب تماما لمناقشة هذه الأمور، لم تصلني اي معلومات وحاليا الأفضل بالنسبة لي هو التركيز مع البرازيل ” .

#ويليان #برشلونة

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