رياض محرز يستعد للسفر إلى مدينة مانشستر

وكالات / سما /

يستعد الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم وجناح ليستر سيتي الإنجليزي السفر إلى مدينة مانشستر سيتي من أجل اتمام انتقاله إلى الصفوف الأخير في صفقة طال انتظارها.

وأصبح الجزائري رياض محرز مهاجم وجناح ليستر سيتي الإنجليزي على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت وسائل الإعلام الموثوقة، أن إتفاق قد تم بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي يقضي بانتقال رياض محرز إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مبلغ 60 مليون جنية استرليني.

وأكدت شبكة “سكاى سبورت” الموثوقة، أن رياض محرز يستعد الآن للخضوع للفحوصات الطبية في نادي مانشستر سيتي ووضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل جميع الأطراف.

وأشارت الشبكة الشهيرة، إلى أن اتفاق قد حدث بين مانشستر سيتي ورياض محرز حول البنود الشخصية في العقد، حيث أكدت أن راتب محرز سيتراوح بين 120 إلى 140 ألف جنية استرليني في الأسبوع.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم بعدة عروض من أجل ضم رياض محرز من ليستر سيتي في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي في يناير الماضي، كان آخرها عرض وصل قميته إلى 55 مليون جنية إسترليني، قبل أن ترفض إدارة ليستر التخلي عن اللاعب.