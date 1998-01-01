جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رياض محرز يستعد للسفر إلى مدينة مانشستر

الخميس 05 يوليو 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رياض محرز يستعد للسفر إلى مدينة مانشستر



وكالات / سما /

يستعد الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم وجناح ليستر سيتي الإنجليزي السفر إلى مدينة مانشستر سيتي من أجل اتمام انتقاله إلى الصفوف الأخير في صفقة طال انتظارها.

 

وأصبح الجزائري رياض محرز مهاجم وجناح ليستر سيتي الإنجليزي على بعد خطوة واحدة فقط من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت وسائل الإعلام الموثوقة، أن إتفاق قد تم بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي يقضي بانتقال رياض محرز إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مبلغ 60 مليون جنية استرليني.

وأكدت شبكة “سكاى سبورت” الموثوقة، أن رياض محرز يستعد الآن للخضوع للفحوصات الطبية في نادي مانشستر سيتي ووضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل جميع الأطراف.

وأشارت الشبكة الشهيرة، إلى أن اتفاق قد حدث بين مانشستر سيتي ورياض محرز حول البنود الشخصية في العقد، حيث أكدت أن راتب محرز سيتراوح بين 120 إلى 140 ألف جنية استرليني في الأسبوع.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم بعدة عروض من أجل ضم رياض محرز من ليستر سيتي في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي في يناير الماضي، كان آخرها عرض وصل قميته إلى 55 مليون جنية إسترليني، قبل أن ترفض إدارة ليستر التخلي عن اللاعب.

#رياض محرز #مانشستر سيتي #ليستر سيتي

أخبار ذات صلة

رياض محرز يوافق على عرض مانشستر سيتي

رياض محرز إلى مانشستر سيتي الموسم المقبل

محرز

رياض محرز يستعد لإجراء الفحص الطبي في روما

برشلونة يرفض رياض محرز

محرز

روما واثق من التعاقد مع رياض محرز

رياض محرز من ضواحي باريس الفقيرة إلى أفضل لاعب في انكلترا

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

الكشف عن تفاصيل جديدة لاختراق حماس هواتف الجنود الاسرائيليين

الاحتلال يقرر توسيع عمليات اعتقال متظاهري غزة

شجار وصراخ بين ليبرمان ورئيس الشاباك بسبب "لم شمل الفلسطينيين"

مغربية تقتل مغتصبها أمام المارة في الشارع العام –(فيديو)

استشهاد فتى متاثراً باصابته برصاص الاحتلال في غزة

منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف

ميلادينوف يصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن غزة و المصالحة

أورون شاؤول

والدة أورون شاؤول تناشد السنوار : أعد إليّ ابني

اسرى

للمرة الاولى.. الاتحاد الأوروبي يناقش منع وصول أمواله لعائلات الاسرى و الشهداء

اسرى لدى القسام

مصادر : ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

ارشيفية

﻿المخابرات المصرية تبدأ لقاءات مع مسؤولي الفصائل لبحث تطبيق بنود اتفاق المصالحة