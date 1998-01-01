الاتحاد الاوروبي يفحص اذا كان الدعم االذي يقدمه للسلطة يستخدم لدفع رواتب الجرحى والاسرى

القدس المحتلة / سما /

ادعت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي بدأ نقاشا مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بهدف منع وصول الأموال التي يتم تقديمها لعوائل منفذي العمليات الفلسطينيين (الشهداء والجرحى والأسرى).

و ذكرت انه وللمرة الاولى يفحص الاتحاد الأوروبي اذا كان الدعم المالي الذي يقدمه للسلطة الفلسطينية يستخدم لدفع رواتب لعائلات الجرحى والاسرى .

وقال مسؤولون اوروبيون لصحيفة يسرائيل هيوم : "نحن لا نعتقد أن العنف يستحق أي تشجيع أو مكافأة ، ولكن على العكس ، يجب منعه وإدانته".ويقوم مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي بجولة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع لدراسة مسألة تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين وطرق استخدامها .



وفي الوقت نفسه، أوضحوا أنهم يعتزمون تقليص الدعم المالي، ولكن للتأكد مما إذا كان "الدعم المالي فعّال من أجل تعزيز حل الدولتين".

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صوتت مساء الاثنين، بشكل نهائي لصالح مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى.

وينص القانون على خصم مبالغ مماثلة لما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات الاسرى والشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.