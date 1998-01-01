المزرعة: عائلة تناشد بالمساعدة في البحث عن ابنها

عرب 48

ناشدت عائلة غضبان من قرية المزرعة قرب مدينة عكا، المواطنين العرب في البلاد، بمساعدتها في البحث عن ابنها الشاب خليل وسيم غضبان (18 عاما) بعد أن اختفت آثاره منذ يوم أمس، الأربعاء.

وقالت العائلة إن ابنها خرج من البيت في حوالي الساعة 14:30 أمس، وفقدت الاتصال به.

وجاء في بيان أصدرته العائلة التي دخلت في حالة صعبة إثر قلقها على ابنها، أنه كان يلبس بلوزة بيضاء اللون وبنطال "جينز"، ويحمل حقيبة على الظهر لونها أسود.

وناشدت العائلة من كل من لديه أي معلومات عن الشاب المفقود الاتصال بها على هاتف والده 0544461592.