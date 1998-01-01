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التربية تجدد الإعلان عن منح دراسية بمجال الطيران المدني في أندونيسيا

الخميس 05 يوليو 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تجدد الإعلان عن منح دراسية بمجال الطيران المدني في أندونيسيا



رام الله / سما /

جددت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، الإعلان عن توفر عدد من المنح الدراسية في أندونيسيا للعام 2018-2019 بمجال الطيران المدني.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة بتل الهوا.

#التربية والتعليم #الطيران المدني

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