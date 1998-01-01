عريقات يدعو اوروبا لاتخاذ تدابير ملموسة لإخضاع اسرائيل للمحاسبة

القدس المحتلة/سما/

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دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد للاحتلال الاسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عريقات لدى استقباله وفدا من الاتحاد الأوروبي، ضم: المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع كريستيان دانيلسون، والمدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي فرناندو جنتيليني، ومسؤول ملف الشرق الأوسط في الاتحاد ميشيل ميلر، وممثل الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين رالف ترأف، على ان تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ترجمة مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية الى أفعال يشجع اسرائيل على الاستمرار بالتصرف كدولة فوق القانون.

وأطلع عريقات، الوفد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية ووضعه في صورة الممارسات الاسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الانساني الدولي بحق أبناء شعبنا عامة، خاصة عمليات التطهير العرقي للبدو في منطقة الخان الأحمر، وقرار اقتطاع الأموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للشعب الفلسطيني لإصراره على دفع مخصصات لعائلات الشهداء والاسرى والجرحى .

وثمن عريقات دعم الاتحاد الاوروبي المستمر لبناء الدولة الفلسطينية، داعيا إلى دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، سيما تلك العاملة في مجال حقوق الانسان واتخاذ المزيد من الخطوات لمساندة جهود المجتمع الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن استمرار الاتحاد الأوروبي في مراجعة جميع أشكال مشاركته دعما لحل الدولتين، حيث تم الإعلان مسبقا من قبل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن هذه الخطوة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيلول من العام الماضي.