الاحتلال الاسرائيلي يهدم خيمة سكنية في سوسيا جنوب الخليل

الخليل/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، خيمة سكنية في قرية سوسيا شرق بلدة يطا جنوب الخليل، واعتدت على ساكنيها بالضرب.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمة سكنية في منطقة سوسيا تعود لعائلة فريد أحمد زعل الجبور، ويقطنها 8 افراد، واعتدت عليهم بالضرب بعد عراك ومجادلة سبقت عملية الهدم.

واكد الجبور، أن قوات الاحتلال هدمت الخيمة السكنية دون سابق انذار، وحذرت صاحبها من إعادة اقامتها .

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال هدمت عدة خيام سكنية وحظائر في المنطقة في الآونة الأخيرة في خطوة تستهدف ترحيل المواطنين عن أراضيهم وممتلكاتهم لصالح عمليات التوسع الاستيطاني .