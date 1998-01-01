الاحتلال يعتدي على المعتصمين في الخان الاحمر ويعتقل 3 متضامنين أجانب

القدس المحتلة / سما /

قال منسق حملة "انقذوا الخان الأحمر" من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة الخان الأحمر شرق القدس، واعتدت على المعتصمين هناك، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.

وأوضح أبو رحمة، اليوم الخميس، أن قوة من وحدة "الياسام" التابعة لقوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، واعتدت على الأهالي ونشطاء المقاومة الشعبية، الذين شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم العارية، لمنع جرافات الاحتلال من هدم الخان الاحمر، قبل أن تعتقل ثلاثة متضامنين أجانب أميركي، وكندية، وبريطاني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر حاليا نشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الاجانب، الذين يعتصمون في تلك المنطقة لحماية الخان الأحمر من الهدم.

يذكر أن قناصل ورؤساء البعثات الاوروبية، سيزورون اليوم الخميس، منطقة الخان الأحمر، للتضامن مع السكان والتعبير عن رفضهم لقرار هدمه.