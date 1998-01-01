جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر : ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

الخميس 05 يوليو 2018 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل



غزة / سما /

قالت مصادر غربية إن ألمانيا تتوسط في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك لإنجاز صفقة تبادل أسرى.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الخميس، عن مصادر غربية قولها إن ألمانيا بدأت بعقد لقاءات وإجراء اتصالات مع حركة حماس منذ نحو 3 سنوات، بشكل مماثل للدور الذي لعبته في إنجاح المفاوضات الخاصة بإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط عام 2011 في مقابل 1050 أسيرا فلسطينيا.

وأضافت المصادر أن مبعوثين من ألمانيا زاروا قطاع غزة عدة مرات، وبسرية تامة، وعقدوا اجتماعات مع عدد من قادة حركة حماس ممن كُلفوا التفاوض مع إسرائيل عبر طرف ثالث، للبحث في سبل إتمام صفقة التبادل.

وأوضحت المصادر ذاتها للصحيفة أن الاتصالات واللقاءات تتم على مستوييْن، الأول من خلال التمثيل الديبلوماسي الألماني في فلسطين وإسرائيل، والثاني من خلال وسيط ألماني جديد كُلّف هذه المهمة، ويعمل من العاصمة برلين.

ولم تعطِ المصادر أي تفاصيل أو إيضاحات عن مدى التقدم في المفاوضات، لكنها أكدت أن إسرائيل ومصر تضعان ثقتهما في وساطة ألمانيا، التي يتمثل دورها في التوصل إلى تفاهمات على تفاصيل الصفقة وأعداد الأسرى وغيرها، في حين ستقوم مصر، التي تتابع كل هذه المفاوضات والخطوات بدقة، في "إخراج" الصفقة والإشراف على عمليات التسلم والتسليم، على غرار صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد أسرَت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف 2014، الضابط الإسرائيلي هدار غولدين والجندي أورون شاؤول، كما أَسرت إسرائيلييْن دخلا القطاع سيراً على الأقدام. وأعلنت إسرائيل أن الضابط والجندي قُتلا، قبل أن تعلن لاحقا أنهما مفقودان.

وتطالب إسرائيل بمعرفة مصير الجنديين قبل بدء المفاوضات، لكن حركة حماس تصر على عدم تقديم أي معلومة عنهما قبل إطلاق نحو 54 أسيرا أطلقتهم إسرائيل خلال صفقة شاليط، وأعادت اعتقالهم خلال السنوات الأربع الماضية.

#المانيا #حماس #اسرائيل #اسرى

أخبار ذات صلة

حماس: مستعدون لصفقة تبادل الأسرى شرط الاستجابة لشروط المقاومة

فيديو.. دحلان: حماس تحكم الناس وإسرائيل تحكم حماس والناس

الجندي الاسير لدى حماس

«حماس» تستعجل «صفقة تبادل» مع إسرائيل

حماس- ارشيف

صحيفة: تقدم ملموس في الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

روحي مشتهى

مشتهى يكشف عن شروط حماس لأي عملية تبادل أسرى قادمة

حماس: ما بأيدينا سيجبر الاحتلال على الاستجابة لمطالبنا في أي صفقة تبادل أسرى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو... القبض على "سفاح النساء" في مصر

صورة.. لن تصدقوا من هي هذه النجمة قبل عمليات التجميل

الاحتلال يقرر توسيع عمليات اعتقال متظاهري غزة

من هو رضوان فايد الجزائري الأصل الذي دوّخ فرنسا وشرطتها؟

عريقات : القضية الفلسطينية لا تدار بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات

أسرار من ملف «الأونروا»...توفيق أبو شومر

منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

﻿المخابرات المصرية تبدأ لقاءات مع مسؤولي الفصائل لبحث تطبيق بنود اتفاق المصالحة

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد فتى متاثراً باصابته برصاص الاحتلال في غزة

مرشحي الحكومة القادمة - ارشيف

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

القسام- ارشيف

الكشف عن تفاصيل جديدة لاختراق حماس هواتف الجنود الاسرائيليين

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ:تداعيات امنية واقتصادية وسياسية لقرار الاحتلال اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء