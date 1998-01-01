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"فتح": يجب تعزيز صمود شعبنا في المناطق التي تتعرض للهجمة الاستيطانية

الأربعاء 04 يوليو 2018 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": يجب تعزيز صمود شعبنا في المناطق التي تتعرض للهجمة الاستيطانية



غزة / سما

قال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور عاطف ابو سيف في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية ان الهجمة الاستيطانية لن تكسر ارادة شعبنا وهي استمرار لجرائم الاحتلال ضد شعبنا مطالبا بضرورة تعزيز صمود شعبنا في المناطق التي تتعرض للزحف الاستيطاني ولتهديد المصادرة والتهويد.

وشددت الحركة على ضرورة مضاعفة الجهود الوطنية من اجل حماية الارض والسكان في تلك المناطق وتوفير كل مقومات الصمود والثبات لهم وهم يواجهون ببسالة سياسات الاقتلاع والاحلال العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال. 

وقال المتحدث باسم فتح ان صمود شعبنا في القدس عاصمة الشعب الفلسطيني الابدية وضواحيها مصدر فخر واعتزاز والهام للنضال ضد الاستعمار ومقارعة المحتلين. وحييت الحركة التجمعات البدوية التي تمثل تشبث الفلسطيني بأرضه وترابها المقدس مؤكدة ان نضال شعبنا سيستمر حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقوق. 

وقالت الحركة ان دولة الاحتلال تواصل محاولاتها اقتلاع شعبنا من ارضه عبر عمليات التهجير والاقتلاع والمصادرة والبناء الاستيطاني السرطاني واتخاذ التشريعات والقرارات العنصرية الكولنيالية الجائرة. وازاء كل ذلك يقف المجتمع الدولي صامتا يكتفي بعبارات الادانة والتنديد فيما عليه الانتقال الي مربع الفعل واتخاذ اجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال على انتهاكها الدائم للقانون الدولي وللشرائع الناظمة لحقوق الانسان.

#فتح- #الاستيطان #الخان الأحمر

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