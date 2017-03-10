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هيئة شؤون الاسرى تنعي والدة الشهداء والأسرى "أم حسن" القواسمي

الأربعاء 04 يوليو 2018 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال، والأسرى المحررين في الوطن والشتات، ببالغ من الحزن والأسى والدة الشهداء والأسرى الحاجة صبيحة القواسمي، والدة الشهيدين أحمد ومراد القواسمي، والأسرى الثلاثة حسين وحسام وزياد القواسمي، التي وافتها المنية مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وبين نادي الأسير في بيان، أن اثنين من أبناء الراحلة التي كان يطلق عليها "خنساء فلسطين"، وهما: حسين وحسام يقضيان أحكاماً بالسجن المؤبد، فيما اُعتقل شقيقهم الثالث زياد مؤخراً وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، علماً أن اثنين آخرين من أبنائها من الأسرى المحررين، وهما: محمود المحرر إلى غزة، ومحمد الذي اُفرج عنه قبل يومين وذلك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

 

#اسرى #نعي #ام اسير

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