جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 ضحايا من نابلس بانهيار بناية سكنية في الأردن

الأربعاء 04 يوليو 2018 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 ضحايا من نابلس بانهيار بناية سكنية في الأردن



وكالات

أعلنت مصادر محلية، أن خمسة أفراد من عائلة واحدة من بلدة تل جنوب غرب نابلس، قضوا صباح الأربعاء بانهيار بناية سكنية بمدينة الزرقاء الأردنية.

وأوضحت مصادر محلية أن الضحايا هم فاطمة محمد محمود حمد (71عامًا) ومحمد أحمد إبراهيم حمد (42عامًا)، وأحمد محمد أحمد إبراهيم حمد (21عامًا)، وحنان محمد أحمد إبراهيم حمد (18عامًا) وليان أحمد عباية (16عامًا).

وكان انهيار بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الغويرية في الزرقاء، قد أوقع عدداً من الوفيات والإصابات في صفوف السكان، فيما لا زالت فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

#انهيار #قتلي

أخبار ذات صلة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة ويهدم بناية سكنية في العيسوية

الحساينة: إعادة تأهيل 17 بناية سكنية ضمن المنحة الإيطالية شمال القطاع

نفق للمقاومة

استشهاد مقاوم من القسام بانهيار نفق في غزة

ابراج - ارشيفية

توقيع اتفاقية لاعادة ترميم اربعة ابراج سكنية في غزة

مصالحة مجتمعية

المرحلة الثانية.. البدء بتعويض 50 من ضحايا الانقسام خلال أسبوعين

الأردن يرفض تسليم مطلوب فلسطيني لإسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

بعد تسجيل حالات تسمم .. زراعة غزة تؤكد سلامة محصول البطيخ

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

فيديو... القبض على "سفاح النساء" في مصر

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

الأخبار الرئيسية

اعتقال- ارشيف

الاحتلال يقرر توسيع عمليات اعتقال متظاهري غزة

مرشحي الحكومة القادمة - ارشيف

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ:تداعيات امنية واقتصادية وسياسية لقرار الاحتلال اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر اسرائيلية : جيش الاحتلال الاسرائيلي يوقف قصف غزة لهذه الاسباب ..