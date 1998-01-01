5 ضحايا من نابلس بانهيار بناية سكنية في الأردن

وكالات

أعلنت مصادر محلية، أن خمسة أفراد من عائلة واحدة من بلدة تل جنوب غرب نابلس، قضوا صباح الأربعاء بانهيار بناية سكنية بمدينة الزرقاء الأردنية.

وأوضحت مصادر محلية أن الضحايا هم فاطمة محمد محمود حمد (71عامًا) ومحمد أحمد إبراهيم حمد (42عامًا)، وأحمد محمد أحمد إبراهيم حمد (21عامًا)، وحنان محمد أحمد إبراهيم حمد (18عامًا) وليان أحمد عباية (16عامًا).

وكان انهيار بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الغويرية في الزرقاء، قد أوقع عدداً من الوفيات والإصابات في صفوف السكان، فيما لا زالت فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.