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لدفع حماس ابرام صفقة..

الاحتلال يقرر توسيع عمليات اعتقال متظاهري غزة

الأربعاء 04 يوليو 2018 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر توسيع عمليات اعتقال متظاهري غزة



القدس/سما/

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقاب عن فحوى قرار اتخذه جيش الاحتلال، ويقضي بتوسيع عمليات اعتقال المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، وذلك لغايات الحصول على وسائل ضغط على حركة حماس لدفعها لإبرام صفقة تبادل.

وذكر موقع "والا" العبري أن جيش الاحتلال سيسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على أكبر عدد من أوراق الضغط على حماس، لدفعها للتوقيع على صفقة لاستعادة المفقودين الإسرائيليين عبر اعتقال المتظاهرين القريبين من الحدود وكذلك الجرحى.

كما يهدف أيضاً للحصول على "أكبر قدر من المعلومات عن مخططات حماس ودورها في توجيه التظاهرات وعمليات إطلاق الوسائل الحارقة للغلاف". بحسب الموقع.

ولم تفلح كل تلك المحاولات بردع المشاركين أو ثنيهم عن مواصلة حراك مسيرة العودة الذي اقترب من دخول شهره الرابع، وهو يقدم أكثر من 134 شهيدًا وأكثر من 14 آلف جريح.

#اعتقال #احتلال

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