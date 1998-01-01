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محكمة مصرية تلغي حكم وضع أبو تريكة على قوائم الإرهاب في مصر

الأربعاء 04 يوليو 2018 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة مصرية تلغي حكم وضع أبو تريكة على قوائم الإرهاب في مصر



وكالات

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأوصت نيابة محكمة النقض في تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة 6 شمال القاضي بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات.

وتقدم 1254 شخصا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم في تلك القائمة، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة.

وشملت المدرجين على قائمة الإرهاب رجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي وأبناؤه، ومحمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبناؤهما، وخيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتني وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.

#ابو تريكة #ارهاب #كرة

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