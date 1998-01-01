جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو جراد: تمييز عنصري تمارسه السلطة بين الضفة وقطاع غزة

الأربعاء 04 يوليو 2018 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو جراد: تمييز عنصري تمارسه السلطة بين الضفة وقطاع غزة



غزة/سما/

قال نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد: "حالة من السخط تنتاب الموظفين تجاه قيادة السلطة والحكومة في رام الله جراء خصم 50% من رواتبهم يوم أمس".

وأضاف أبو جراد في تصريح صحفي، إن "الموظفين يعيشون حالة صعبة بفعل استمرار الخصومات على رواتبهم وتقاضيهم فقط لنصف الراتب"، لافتًا في ذات السياق إلى أن "ما يحصل هو تمييز عنصري واضح بين موظفي السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدما صرفت الحكومة راتب بنسبة 100% لموظفيها في الضفة، مقابل فقط 50% لموظفيها في القطاع".

وتابع "الوضع الذي يعيشه قطاع غزة بجمع فئاته بات لا يخفى على أحد، واستمرار خصم الرواتب ألحق ضرراً كبيراً بجميع الفئات وفي كافة المجالات، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي الذي يعيشه القطاع".

ولفت إلى "تصريحات أعضاء اللجنة المركزية الذين قالوا بأن الرواتب ستعود إلى ما قبل الـ50%، مردفاً " لم يحصل ذلك، الأمر الذي لاقى غضباً كبيراً من قبل الموظفين، نتيجة لعدم الاستجابة للمطالبات بعودة الرواتب كما كانت ووقف الخصومات".

وفيما يتعلق بتحركات النقابة وخطواتها المقبلة، كشف أبو جراد عن عدة خطوات تقوم بها النقابة بعد اجتماع أنهته مساء أمس الثلاثاء، منها: "رفع رسائل للاتحاد الأوروبي، والمندوب السامي في قطاع غزة، ومنظمة العمل العربية والدولية، ورسائل أخرى عديدة ".

 

#رواتب #موظفين

أخبار ذات صلة

ابو جراد: خصومات كبيرة تطال موظفي السلطة في غزة

رواتب -ارشيفية

ابو جراد: الثلاثاء المقبل صرف باقي رواتب موظفي السلطة

الخصومات لن تتوقف

ابو جراد : الخصومات لن تتوقف و ستطال رواتب موظفي السلطة في غزة عن شهر ابريل

موظفين السلطة

أبو جراد يؤكد: تطمينات بإعادة خصومات موظفي السلطة وبأثر رجعي

الرئيس عباس -ارشيفية

ابو جراد يؤكد لـ"سما " ان السلطة بدأت فعلياً بتطبيق قرار ​احالة 11 ألف عسكري للتقاعد المبكر

السلطة الفلسطينية تقطع رواتب 277 اسيرا محررا من الضفة وغزة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

بعد تسجيل حالات تسمم .. زراعة غزة تؤكد سلامة محصول البطيخ

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

فيديو... القبض على "سفاح النساء" في مصر

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

من هو رضوان فايد الجزائري الأصل الذي دوّخ فرنسا وشرطتها؟

الأخبار الرئيسية

مرشحي الحكومة القادمة - ارشيف

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ:تداعيات امنية واقتصادية وسياسية لقرار الاحتلال اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر اسرائيلية : جيش الاحتلال الاسرائيلي يوقف قصف غزة لهذه الاسباب ..

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟