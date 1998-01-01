أبو جراد: تمييز عنصري تمارسه السلطة بين الضفة وقطاع غزة

غزة/سما/

قال نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد: "حالة من السخط تنتاب الموظفين تجاه قيادة السلطة والحكومة في رام الله جراء خصم 50% من رواتبهم يوم أمس".

وأضاف أبو جراد في تصريح صحفي، إن "الموظفين يعيشون حالة صعبة بفعل استمرار الخصومات على رواتبهم وتقاضيهم فقط لنصف الراتب"، لافتًا في ذات السياق إلى أن "ما يحصل هو تمييز عنصري واضح بين موظفي السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدما صرفت الحكومة راتب بنسبة 100% لموظفيها في الضفة، مقابل فقط 50% لموظفيها في القطاع".

وتابع "الوضع الذي يعيشه قطاع غزة بجمع فئاته بات لا يخفى على أحد، واستمرار خصم الرواتب ألحق ضرراً كبيراً بجميع الفئات وفي كافة المجالات، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي الذي يعيشه القطاع".

ولفت إلى "تصريحات أعضاء اللجنة المركزية الذين قالوا بأن الرواتب ستعود إلى ما قبل الـ50%، مردفاً " لم يحصل ذلك، الأمر الذي لاقى غضباً كبيراً من قبل الموظفين، نتيجة لعدم الاستجابة للمطالبات بعودة الرواتب كما كانت ووقف الخصومات".

وفيما يتعلق بتحركات النقابة وخطواتها المقبلة، كشف أبو جراد عن عدة خطوات تقوم بها النقابة بعد اجتماع أنهته مساء أمس الثلاثاء، منها: "رفع رسائل للاتحاد الأوروبي، والمندوب السامي في قطاع غزة، ومنظمة العمل العربية والدولية، ورسائل أخرى عديدة ".