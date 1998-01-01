التربية تحذر الطلبة من التسجيل بمؤسسات وبرامج تعليمية غير معتمدة

رام الله/سما/

حذرت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي حملة شهادة الثانوية العامة "الإنجاز" أو ما يعادلها؛ من مغبة التسجيل في برامج تعليمية أو مؤسسات تعليم عالٍ غير معتمدة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الاربعاء، أن وزارة التربية لن تصادق على أية شهادة أو وثيقة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ لم تحصل على التراخيص والاعتمادات اللازمة من هيئة الاعتماد والجودة برام الله، ولن تصادق على أية شهادة أو وثيقة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معتمدة ولكن بعض برامجها التعليمية غير معتمدة من الهيئة.

وجددت الهيئة دعوتها للطلبة بضرورة مراجعة موقعها الإلكتروني "www.aqac.mohe.gov.ps" قبل التسجيل في أي برنامج تعليمي، للتأكد من حصول ذلك البرنامج على الاعتماد الخاص، علماً أن الهيئة ستنشر قائمة بأسماء المؤسسات والبرامج المخالفة.