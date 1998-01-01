غيث: القرار الإسرائيلي باستهداف "الخان الأحمر" مقدمة لاستهداف أكثر من 45 تجمع شرقي القدس

سما / رام الله

قال عدنان غيث، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الأربعاء، إن القرارات الإسرائيلية التي تستهدف تجمع "الخان الأحمر" (يقطنه 190 فلسطينياً) هو مقدمة لاستهداف أكثر من 45 تجمع في هذه المنطقة من شرقي القدس المحتلة.

وأكد غيث في تصريحات مع قناة "الغد"، أن "صفقة القرن" لن تمر على الشعب الفلسطيني وقضيته، وسنواجهها بقوة وصدورنا العارية مهما امتلكت إسرائيل من ترسانة عسكرية.

وأوضح غيث أن تواجد كوادر "فتح" وأعضاء المجلس الثوري للحركة، وطاقم إدارة شؤون القدس ووزارة الاستيطان ليتصدوا لهذه القرارات البربرية على كل امتداد الوطن والتي تهدف لتطبيق "صفقة القرن" التي أعلنا أنها "صفعة القرن".

وأضاف "الاحتلال الذي ارتكب المجازر والدمار ليس غريبا علينا أن نشاهد منه هذه الاعتداءات (..) هذا عدوان بكل معنى وليس له وصف إلا انه عدوان على مواطنون عزل يقيمون في خيام وبيوت من الخشب، يهدف لاستكمال التوسع الاستيطاني وجدار الضم العنصري".

وأكد غيث أن "الخان الأحمر" أرض عربية فلسطينية سنواصل مقاومتنا ونقف سداً منيعاً أمام كل هذا الطغيان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً.

وأضاف ان "ما تمارسه إسرائيل على الأرض في تغير ديمغرافي يحول دون قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحوّل الصراع السياسي إلى صراع إنساني.

وختم "نحن لسنا جياع، نحن نطعم العالم كرامة وشموخ وكبرياء، بل نحن أصحاب حق نريد حقنا بإقامة دولة فلسطينية كامل السيادة على أرض فلسطين".