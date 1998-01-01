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مصلحة مياه بلديات الساحل تدخل للخدمة آليات مياه وصرف صحي جديدة في بلديتي رفح وخانيونس.

الأربعاء 04 يوليو 2018 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة مياه بلديات الساحل تدخل للخدمة آليات مياه وصرف صحي جديدة في بلديتي رفح وخانيونس.



غزة / سما/

نظمت مصلحة مياه بلديات الساحل مراسم تسليم لعدد من آليات المياه والصرف الصحي الجديدة بعد إتمام كافة إجراءات الترخيص والتأمين والتدريب اللازمة لاستخدامها، حيث قام المهندس منذر عيسى شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل بإتمام مراسم التسليم للآليات الجديدة بحضور رئيس بلدية رفح الأستاذ صبحي أبو رضوان، ورئيس بلدية خانيونس المهندس يحيى الأسطل، ونائب مدير عام المصلحة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ ممدوح الغزالي، ومدير مقر المصلحة الإقليمي في رفح المهندس محمد العبويني ولفيف من موظفي وطواقم مصلحة المياه وبلديتي رفح وخانيونس.

ويأتي تسليم هذه الآليات ضمن مشروع المياه والصرف الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي والبنك الألماني للتنمية KFW عبر سلطة المياه الفلسطينية بهدف دعم وتحسين قطاع المياه والصرف الصحي وفي إطار المساهمة في تحسن جودة ونوعية الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.

وقد بدأت مراسم التسليم لبلدية خانيونس في مقر مخازن مصلحة المياه الرئيسي غربي مدينة خانيونس حيث تم تسليم سيارة نقل مياه وكذلة شاحنة كسح للصرف الصحي من نوع إيفكو على سبيل الإعارة لبلدية خانيونس حيث ستقدم الخدمة بإشراف من مقر مصلحة المياه الإقليمي في محافظة خانيونس، كما تلاها تسليم شاحنة مياه وشاحنتي كسح من نوع إيفكو لمقر مصلحة المياه في رفح وذلك خلال المراسم التي أقيمت داخل ساحة الخزان الأرضي وسط مدينة رفح بحضور السيد صبحي أبو رضوان رئيس بلدية رفح.

بدوره رحب المهندس منذر شبلاق المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل، بكافة الحاضرين لمراسم التسليم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لهذه الآليات الحديثة والمتطورة ودورها الكبير في تحسين الخدمة المقدمة من قبل طواقم المصلحة والبلديات، الذين يعملون ضمن أصعب الظروف وفي ظل الإمكانيات المحدودة، كما أثنى على العلاقة والدور الكبير الذي تبذله بلديتي خانيونس ورفح مع مصلحة المياه للارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي، معرباً عن شكره الجزيل للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ولسلطة المياه ولكل الداعمين والمساهمين في إنجاح هذا المشروع وكافة مشاريع المصلحة، مؤكداً أن المصلحة ستواصل العمل والجهد لبذل كل ما من شأنه أن يساهم في زيادة جودة خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في كافة محافظات قطاع غزة.

من جانبه تقدم المهندس يحيى الأسطل رئيس بلدية خانيونس، والأستاذ صبحي أبو رضوان رئيس بلدية رفح بالشكر لمصلحة المياه على اهتمامها وحرصها على تقديم كل ما من شأنه تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدين على عمق العلاقة التكاملية والتعاون المشترك بين بلديتي رفح وخانيونس ومصلحة المياه، متمنين أن تستمر الجهود لما فيه خير ومصلحة المواطن.

يشار إلى أن آليات الصرف الصحي الجديدة من نوع إيفكو تعد من أفضل الآليات المستخدمة عالمياً ومن أكثرها تطوراً، وقد تم تدريب الطواقم العاملة في مصلحة المياه والبلديات على استخدامها وصيانتها من قبل مهندسين ألمانيين مختصين من شركة MULLER ، وستلعب هذه الآليات دوراً كبيراً في تحسين الخدمة خاصة وأن آليات الصرف الصحي القديمة يتم استخدامها منذ فترة طويلة وتحتاج لصيانة دورية ولم تعد تعمل بالكفاءة المطلوبة منها.

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