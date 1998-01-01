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فتح الجزائر تكرم الطلبة الفلسطينيين خريجى جامعة باتنة

الأربعاء 04 يوليو 2018 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح الجزائر تكرم الطلبة الفلسطينيين خريجى جامعة باتنة



الجزائر / ولاية باتنة /

في اجواء سادتها روح العطاء والانتماء نظمت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح – أقليم الجزائر"  حفلاً لتكريم الطلاب الفلسطينيين المتفوقين والطالبات المتفوقات خريجي جامعة باتنة، ويطلق عليها كذلك جامعة الحاج لخضر، وهو أحد قادة الثورة التحريرية الجزائرية ، وكذلك خريجى جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد.

 استهل حفل التكريم  بكلمة للاخ المناضل أشرف البسيونى هنأ فيها الخريجين والمتفوقين من الجامعات  منوها بالعزيمة والأصرار اللذين تمتع بهما الطلبة لمواكبة التحصيل العلمى من أجل مستقبل افضل  لهم ولاسرهم  ولوطنهم فلسطين الذى يستحق  كل العطاء.. وهم امل الحاضر  وسفراء المستقبل لفلسطين الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

وأكد الاخ ايهاب عبدو عضو لجنة المنطقة عن حركة فتح على الدور الفعال الذى تلعبه حركة فتح فى متابعة التحصيل العلمى للطلبة ورعاية ومتابعة اوضاعهم الدراسية. متمنّيًا لهم دوام التقدم والازدهار

بدورهم عبر الطلبة الخريجون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي ياتي تقديرا للجهود التي بذلوها في مرحلة دراستهم الجامعية مؤكدين حرصهم على متابعة تحصيلهم العلمي في الدراسات العليا ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء دولة فلسطين  .

قائمة أسماء الطلبة الخريجين المتفوقين المشمولين بحفل تكريم

- كلية الطب

1- يزن فاروق صبرى عرار

2- خالد محمد صالح عطاونة

3- خالد عبد اللطيف عبد السلام الاشقر

4- موسى شعبان سليمان ابو صبحة

5- دعاء عبد الله حسن ابو سيف

- كلية الهندسة

1- ايهاب عثمان خضر عبدو

2- حسام باسم عبد الله المصرى

- كلية الاقتصاد

1- معاذ نجى حسن محمود كميل

2- احمد عوض محمود اسليمية

- كلية الحقوق

شادى سليمان اسماعيل بطاط

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