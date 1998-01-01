جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المخابرات المصرية تعينّ اللواء أحمد عبدالخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني

الأربعاء 04 يوليو 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات المصرية تعينّ اللواء أحمد عبدالخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني



القاهرة /وكالات/

قالت مصادر فلسطينية أن رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، أصدر قراراً بتعيين اللواء أحمد عبدالخالق، مسؤولا عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بديلاً عن اللواء سامح نبيل.

وقالت مصادر مطلعة، إن اللواء عبدالخالق باشر فور تعيينه التواصل مع قيادتي حركتي "فتح" و"حماس"، ووجّه لهما الدعوة لزيارة القاهرة، واللقاء مع رئيس اجهاز المخابرات.

 وبحسب المصادر؛ فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس".

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قبل نحو أسبوع قراراً رسمياً بتعيين اللواء عباس كامل كرئيس للمخابرات العامة، وذلك بعد 6 أشهر من إسناد مهمة تسيير إدارة الجهاز السيادي لمدير مكتبه السابق في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، عقب إقالة اللواء خالد فوزي.

#حماس #فتح #احمد عبد الخالق #مصالحة

أخبار ذات صلة

وصفوه بالخيانة..30 مسؤولاً في الحزب الحاكم يرفضون قمع متظاهري السودان

على ذمة موقع لبناني: حزب الله يقتل مسؤولاً كبيراً في الموساد وسط تل أبيب!

مصادر: الرياض تسحب الملف السوري من رئيس مخابراتها بندر بن سلطان

الاتحاد الاوروبي يبحث مساء اليوم الملف النووي الايراني ومجازر غزة

ترامب - ارشيف

الاتحاد الأوروبي : لهذه الاسباب انسحبت واشنطن من الملف النووي الايراني!!

جنبلاط: النظام في سوريا انتهى مع خسارته اللواء 52

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

بعد تسجيل حالات تسمم .. زراعة غزة تؤكد سلامة محصول البطيخ

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

فيديو... القبض على "سفاح النساء" في مصر

الأخبار الرئيسية

مرشحي الحكومة القادمة - ارشيف

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ:تداعيات امنية واقتصادية وسياسية لقرار الاحتلال اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر اسرائيلية : جيش الاحتلال الاسرائيلي يوقف قصف غزة لهذه الاسباب ..

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟