المخابرات المصرية تعينّ اللواء أحمد عبدالخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني

القاهرة /وكالات/

قالت مصادر فلسطينية أن رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، أصدر قراراً بتعيين اللواء أحمد عبدالخالق، مسؤولا عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بديلاً عن اللواء سامح نبيل.

وقالت مصادر مطلعة، إن اللواء عبدالخالق باشر فور تعيينه التواصل مع قيادتي حركتي "فتح" و"حماس"، ووجّه لهما الدعوة لزيارة القاهرة، واللقاء مع رئيس اجهاز المخابرات.

وبحسب المصادر؛ فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس".

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قبل نحو أسبوع قراراً رسمياً بتعيين اللواء عباس كامل كرئيس للمخابرات العامة، وذلك بعد 6 أشهر من إسناد مهمة تسيير إدارة الجهاز السيادي لمدير مكتبه السابق في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، عقب إقالة اللواء خالد فوزي.