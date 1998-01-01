إصابة 35 مواطنا واعتقال 8 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للأهالي والمتضامنين في الخان الأحمر

القدس/سما/

أصيب، ظهر اليوم الأربعاء، 35 مواطنا على الأقل، بينهم صحفي، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي الخان الأحمر البدوي، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، الذين تصدوا بصدورهم العارية، لجرافات الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على النشطاء والأهالي، الذي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه، ما ادى إلى إصابة عدد منهم، إضافة إلى إصابة الزميل محمد حمدان مراسل قناة "عودة"، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تطور لاحق، اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي بوحشية على امين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور، خلال مواجهات وصامات مع جنود وشرطة الاحتلال اصيب فيها أيضا، منهم نائب امين سر اقليم القدس عادل ابو زنيد، و رئيس لجنة القدس في المجلس الثوري عدنان غيث، ومحافظ ووزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني، ومرافقه محمود بدوان، ووزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف. كما و اصيب امين سر منطقة العيزرية موسى جبر، ورائد فايز، وحمدي الرجبي.

وعلى صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال عضو اقليم القدس ناصر جعفر و7 اخرين من كوادر وابناء الحركة.

وافاد المصادر الطبية العاملة في جمعية الهلال الاحمر، ان الطواقم الطبية تعاملت مع 35 اصابة نقل منهم 4 اصابات لعدة مستشفيات، وباقي الاصابات تم علاجهم ميدانياً.

وأكد مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، أن الفعاليات المساندة للخان الأحمر ستتواصل حتى يتم افشال مخططات الاحتلال الرامية إلى سرقة الأرض وتوسيع المستوطنات وحرمان أبناء شعبنا من أرضهم.

وكانت جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر اليوم بشق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، وأزالت الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، لتمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها.

يذكر ان سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.

ويحيط بهذه المنطقة البدوية عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، الّذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّةٍ من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وس