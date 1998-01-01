جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكنيست تصوت ضد قانون زحالقة لفرض الرقابة على فرن ديمونا

الأربعاء 04 يوليو 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تصوت ضد قانون زحالقة لفرض الرقابة على فرن ديمونا



القدس/سما/

صوتت اليوم الأربعاء الهيئة العامة للكنيست، بغالبية 73 صوتًا مقابل 8 أصوات، ضد اقتراح قانون "فرض رقابة دولية على الفرن الذري الإسرائيلي في ديمونا"، الذي قدّمه النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة.  وينص القانون على التوقيع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وعلى فتح ما يسمّى "قرية البحث النووي في النقب" أمام مراقبي الوكالة الدولية لمنع نشر السلاح النووي، كما ينص القانون الدولي وكما التزمت الغالبية الساحقة من دول العالم.

في طرحه لاقتراح القانون قال زحالقة: "ما دام هناك سلاح نووي لدى إسرائيل، ستحصل دول أخرى في المنطقة على سلاح نووي، عاجلّا ام آجلّا. المطلوب هو نزع شامل للأسلحة النووية من المنطقة، بدءّ في إسرائيل، التي لديها أسلحة نووية.  شعوب المنطقة لا تريد أسلحة دمار شامل مع أي دولة، ولكن من الصعب لوم دول على مشاريعها النووية ما دامت إسرائيل مدججة بهذه الأسلحة."

وحذر زحالقة من النتائج المأساوية لهزة أرضية قد تصيب فرن ديمونا: "هنالك خطر لهزة أرضية تضرب الفرن، الذي ينتج أسلحة نووية، وهذا سيؤدي الى كوارث فظيعة في محيطه خاصة في النقب، في منطقة الخليل جنوبي الضفة وفي مناطق غرب الأردن. من المعروف ان هنالك إمكانية حصول هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 90 عام بالمعدّل، والهزة الأرضية الأخيرة حصلت عام 1927، ولهذا الخطر قريب وحقيقي، بالذات لأنّ الفرن الذري في ديمونا قريب من الشق السوري الأفريقي، الذي هو مركز الهزات الأرضية في فلسطين عبر التاريخ." وأشار زحالقة الى ان الهزة الأرضية في اليابان أدت الى إصابة المفاعل النووية في فوكوشيما، ونتائجها كانت كارثية وهذا نذير خطر لكل الافران الذرية في العالم، خاصة تلك التي تنتج أسلحة نووية.

وردّ وزير الطاقة الإسرائيلي، "يوفال شطاينستش" على اقتراح القانون قائلا بأنّ الفرن الذري في ديمونا آمن وأن هناك لجان إسرائيلية تراقب سلامته.  وادعى شطاينتس بأن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تراقب مخاطر الهزّات الأرضية وسلامة الافران الذرية.  وامتنع الوزير الإسرائيلي عن التطرق الى الأسلحة النووية مدعيًا بأن الفرن هو مركز للأبحاث النووية.

وردّا على ادعاءات وزير الطاقة، قال زحالقة: "ان ما يقوم به شطاينيتش هو غوغائية، فهو لا يريد ان يعترف ان إسرائيل تملك سلاحًا نوويًا. وان لم يكن هذا صحيحا، فلماذا لا توافق إسرائيل على الرقابة الدولية عليه؟" وأضاف زحالقة: "الوكالة الدولية لا تراقب مخاطر الهزات الأرضية لكنها تراقب الأسلحة النووية، والفرن الإسرائيلي خطير بسبب انتاج الأسلحة النووية فيه، والطريق لمنع المخاطر هو تفكيك الأسلحة النووية ونزعها، وهذا هو دور رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية."

 
#الكنيست #زحالقة

أخبار ذات صلة

الكنيست توافق على قانون خصم رواتب الاسرى والشهداء

الكنيست يصادق على قانون حظر الآذان و الطيبي يدعو لرفع الآذان من كل بيت

ترامب

ترامب يهدد بقطع المساعدات عن الدول التي تصوت غدا ضد قراره حول القدس

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار يؤكد حق شعبنا بتقرير المصير

الامم المتحدة - ارشيف

الجمعية العامة تصوت لصالح مشروع قرار لتوفير الحماية لشعبنا بأغلبية 120 دولة

القدس المحتلة

انتصار فلسطيني.. "اليونسكو" تصوت بغالبية 22 عضوا لصالح قرار اعتبار القدس محتلة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

بعد تسجيل حالات تسمم .. زراعة غزة تؤكد سلامة محصول البطيخ

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

حمد ينفي تصريحات العمادي حول وجود مفاوضات بين اسرائيل وحماس

الأخبار الرئيسية

مرشحي الحكومة القادمة - ارشيف

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ:تداعيات امنية واقتصادية وسياسية لقرار الاحتلال اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر اسرائيلية : جيش الاحتلال الاسرائيلي يوقف قصف غزة لهذه الاسباب ..

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟