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الصحة :135 شهيدًا وأكثر من 15 ألف جريح منذ بدء مسيرات غزة

الأربعاء 04 يوليو 2018 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة :135 شهيدًا وأكثر من 15 ألف جريح منذ بدء مسيرات غزة



غزة/سما/

 أظهرت إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن 135 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين، منذ بدء مسيرات العودة نهاية آذار/ مارس الماضي.

وبحسب الإحصائية، فإن من بين الشهداء 17 طفلًا دون سن 18 عامًا. وأشارت إلى أن 15501 فلسطيني أصيبوا بجروح مختلفة واختناقا بالغاز المسيل للدموع، منهم 7270 تلقوا العلاج ميدانيا، و8221 عولجوا في المستشفيات.

ووفقا للإحصائية، فإن 2525 طفلا أصيبوا، و1158 من الإناث. مشيرةً إلى أن 375 من مجمل الإصابات تعرضوا لإصابات خطيرة، و3819 بجروح متوسطة، و4027 بجروح طفيفة.

وبينت أن 4024 أصيبوا بالرصاص الحي، و428 بالرصاص المطاطي، و1497 اختناقا بالغاز، و2273 إصابات أخرى.

وأشارت إلى أن 588 أصيبوا بالرأس والرقبة، و340 بالصدر والظهر، و370 في البطن والحوض، و1011 بالأطراف العلوية، و4161 بالأطراف السفلية، و1606 إصابات أخرى.

ولفتت إلى أن حالات البتر وصلت إلى 55 حالة، منهم 48 في الأطراف السفلية، وواحدة في العليا، و6 في أصابع اليد.

وأصيب 318 مسعفًا ومسعفة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضررت 45 سيارة إسعاف بشكل جزئي. فيما أصيب 170 صحافيا بجروح مختلفة.

#الصحة #شهداء #غزة

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