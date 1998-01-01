منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر

القدس المحتلة / سما /

قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين السابق لدى الاحتلال ديفيد ميدان اليوم الأربعاء إن مصر هي القادرة حل المشاكل مع حماس في ملف الجنود المفقودين في غزة.

وأضاف ميدان تعقيباً حول وجود دور قطري لإتمام صفقة تبادل "من خلال التجربة فإنه في نهاية المطاف لن يحل المشاكل مع حماس سوى مصر قطر حاولت التدخل سابقا في صفقة شاليط لكن مصر في النهاية هي التي تحل المشاكل فقط".

وكانت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال ايليت شاكيد قالت إن الحكومة السياسية والأمنية تتعامل مع قضية الجنود المفقودين في غزة.

وأضافت شاكيد، أن شاكيد شاركت اليوم الأربعاء في مؤتمر لعائلات الجنود هدار غولدين وأورون شاؤول، موضحة أنها قالت "أوافق على أنه بسبب الوضع في غزة هناك الآن فرصة لإعادة الجنود والمدنيين".

وأوضحت أن "إسرائيل ترفض الشروط المسبقة التي وضعتها حماس لإطلاق سراح الاسرى. زيجب أن نقول إننا لا نوافق على اقتراح حماس بأن الشرط المسبق للمفاوضات هو إطلاق سراح السرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط واعتقلوا من جديد".