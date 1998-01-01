جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر

الأربعاء 04 يوليو 2018 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
منسق شؤون الأسرى لدى الاحتلال: حل المشاكل مع حماس هو لدى مصر فقط وليس قطر



القدس المحتلة / سما /

قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين السابق لدى الاحتلال ديفيد ميدان اليوم الأربعاء إن مصر هي القادرة حل المشاكل مع حماس في ملف الجنود المفقودين في غزة.

وأضاف ميدان تعقيباً حول وجود دور قطري لإتمام صفقة تبادل "من خلال التجربة فإنه في نهاية المطاف لن يحل المشاكل مع حماس سوى مصر قطر حاولت التدخل سابقا في صفقة شاليط لكن مصر في النهاية هي التي تحل المشاكل فقط".

وكانت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال ايليت شاكيد قالت إن الحكومة السياسية والأمنية تتعامل مع قضية الجنود المفقودين في غزة.

وأضافت شاكيد، أن شاكيد شاركت اليوم الأربعاء في مؤتمر لعائلات الجنود هدار غولدين وأورون شاؤول، موضحة أنها قالت "أوافق على أنه بسبب الوضع في غزة هناك الآن فرصة لإعادة الجنود والمدنيين".

وأوضحت أن "إسرائيل ترفض الشروط المسبقة التي وضعتها حماس لإطلاق سراح الاسرى. زيجب أن نقول إننا لا نوافق على اقتراح حماس بأن الشرط المسبق للمفاوضات هو إطلاق سراح السرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط واعتقلوا من جديد".

#حماس #اسرى #مصر #الاحتلال

أخبار ذات صلة

سامي بن عبد الله الصالح - ارشيف

شاهد.. سفير السعودية في الجزائر: حماس حركة "إرهابية" تسعى لإحلال المشاكل في المنطقة

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

أرشيفية

القواسمي: فتح مهتمة بتوجه حماس نحو إنهاء الانقسام وليس بمن يرأسها

منسق لقاء الفصائل في موسكو: حكومة وحدة فلسطينية يمكن ان تتشكل يونيو القادم

حماس: مستعدون لصفقة تبادل الأسرى شرط الاستجابة لشروط المقاومة

الجبهة الشعبية

الشعبية: وضع حماس صور استفزازية في خيمة الأسرى ومنع باصات التضامن تصرف معيب

الأكثر قراءة اليوم

قريع: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

بعد تسجيل حالات تسمم .. زراعة غزة تؤكد سلامة محصول البطيخ

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

الأخبار الرئيسية

مرشحي الحكومة القادمة - ارشيف

استطلاع "سما" : من هي الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة؟

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ:تداعيات امنية واقتصادية وسياسية لقرار الاحتلال اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر اسرائيلية : جيش الاحتلال الاسرائيلي يوقف قصف غزة لهذه الاسباب ..

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟