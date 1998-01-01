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رأفت: القيادة ستواصل العمل على كل المستويات للتصدي للمخططات والانتهاكات الاحتلالية

الأربعاء 04 يوليو 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذر صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، من مغبة تنفيذ إسرائيل مخططها بهدم ستة واربعين تجمعا بدويا لإقامة مخطط E1 الاستيطاني بهدف ضم القدس وتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية.

ودعا رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاربعاء، ابناء شعبنا الى التواجد المكثف في تجمع الخان الاحمر للتصدي لمخطط الاحتلال بهدمه وتهجير اهله.

وقال: "إن القيادة ستواصل العمل على كل المستويات للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي المخالف للقوانين الدولية ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين على جرائمهم المتعلقة بالاستيطان في الجنائية الدولية".

وفي نهاية تصريحه أشار رأفت الى ان مصادقة الكنيست على اقتطاع رواتب ذوي الشهداء والاسرى من المقاصة هي مخالفه صارخة لكل الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وعلى رأسها اتفاق باريس الاقتصادي مؤكداً الى ان اللجنة التنفيذية ستطبق قرارات المجلس الوطني وستعيد النظر في علاقتها مع اسرائيل وفي الاتفاقات الموقعة معها.

#صالح رأفت #الاحتلال

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