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وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الخان الأحمر" و"أبو النُوار"

الأربعاء 04 يوليو 2018 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تهيب وزارة الإعلام بالمؤسسات الصحافية، وبالمحطات الإذاعية والتلفزيونية، ومراسلي وكالات ألأنباء العربية والدولية العاملة في فلسطين، ونشطاء مواقع التواصل إلى المشاركة في موجات إعلامية مفتوحة لإسناد أبناء شعبنا في تجمعي الخان الأحمر وأبو نوار، اللذين يتعرضان الآن لتطهير عرقي، واستهداف وهدم وتشريد.

وتؤكد أن ممارسات الاحتلال بحق التجمعات الفلسطينية في محيط القدس يثبت أن إسرائيل لا تكتفي بخرق القانون الدولي بل تتحدى العالم بمواصلة الاستيطان والإرهاب والهدم.

وتحيي الوزارة وسائل الإعلام ونشطاء المقاومة الشعبية الذين يصلون الليل بالنهار لنصرة مواطني التجمعات البدوية المهددة بالهدم والتدمير، وللكشف عن العنصرية والتطرف لدولة تدعي أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"!

وتهيب بأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية التوجه إلى منطقة الخان الأحمر وتجمع أبو النوار لإسناد المواطنين، ولمنع هدم بيوتهم، وتركهم بلا مأوى تحت الشمس الحارقة.

وتدعو الوزارة إلى الالتفاف حول هاشتاج موحد (#أنقذوا_الخان_الأحمر_ وأبو_النوار_من_التطهير_العرقي)، بكل اللغات الممكنة.

#وزارة الإعلام #الخان الأحمر

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