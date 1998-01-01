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عميد كلية تدريب "أونروا" يلتقي أطفال مخيم "إعمار" الإبداعي بخان يونس

الأربعاء 04 يوليو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

التقى عميد كلية تدريب خان يونس التابعة لوكالة الغوث الدولية، الدكتور غسان أبو عرف، أطفال مخيم "إبدع مع إعمار" الذى تنظمه جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، بمقرها بخان يونس جنوب قطاع غزة، ويشارك فيه 90  طفل وطفلة. وشارك ابوعرف الأطفال  خلال اطلاعه على لواحات مُخيم "أُبدِع مَع إعمار"الذي تضمنت الالكترونيات والترفيه والأشغال اليدوية واللغة العربية، مبديا إعجابه الشديد بالطريقة التي يتم عرضها للأطفال والإمكانات اللوجستية والفنية والكفاءات المتوفرة في واحات المخيم .

وقال ابوعرف أن المخيّم الصيفي الطريقة المثلى التي تجعل إجازة الطفل الصيفية ممتعة ومفيدة، ويساعده على تطوير علاقاته الإجتماعية والإنفتاح على الآخرين، مشيرا إلى أن المخيمات الصيفية للأطفال فرصة استثنائية لاكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على تطويرها.

من جهة اخرى تواصلت فعاليات المخيم حيث قام الأطفال من خلال "واحة العلوم والإلكترونيات" بتشريح "أرنب" والتعرف على أعضاء جسمه، والأجهزة الوظيفية في الجهاز الهضمي والتنفسي.

و شارك الأطفال في عملية التشريح، وتعرفوا على أعضاء الجسم، وطبيعة مَهام كل عضو ووظيفته في جسم الإنسان.

#الأونروا #إعمار

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